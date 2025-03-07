Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
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Регион
7 марта, 14:50

Трамп заявил, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров немедленно

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров немедленно, иначе станет слишком поздно. Соответствующее заявление он оставил в соцсети Truth Social.

«Обращаюсь к России и Украине, немедленно садитесь за стол, пока не стало слишком поздно. Спасибо», — написал глава Белого дома.

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Ранее стало известно, что США требуют от Украины согласия на прекращение огня с Россией. Вашингтонская администрация настаивает, чтобы Киев согласился на прекращение огня, прежде чем подписать соглашение о редкоземельных металлах. Глава Белого дома уверен в неизбежном мире между сторонами конфликта. Его заявление прокомментировали в Кремле, отметив, что главная цель специальной военной операции (СВО) – обеспечение безопасности страны.

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SChip Somodevilla

Никита Никонов
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