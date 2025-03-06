Трамп поставил Зеленскому условие для сделки по ресурсам

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Украина согласилась на быстрое прекращение огня с Россией, прежде чем подписать соглашение о разработке минеральных ресурсов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с текущими переговорами.

Как говорится в материале, Вашингтон готов восстановить замороженное соглашение после недавнего конфликта между Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, однако лишь в том случае, если Киев предложит «чёткий план» для прекращения огня и начала переговоров с Москвой.