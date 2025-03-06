Трамп поставил Зеленскому условие для сделки по ресурсам
Bloomberg: США требуют от Украины согласия на прекращение огня с Россией
Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Украина согласилась на быстрое прекращение огня с Россией, прежде чем подписать соглашение о разработке минеральных ресурсов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с текущими переговорами.
Как говорится в материале, Вашингтон готов восстановить замороженное соглашение после недавнего конфликта между Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, однако лишь в том случае, если Киев предложит «чёткий план» для прекращения огня и начала переговоров с Москвой.
«Дополнительные условия стали главной причиной задержки подписания, несмотря на публичные заверения сторон», — пояснил источник.
Как уже сообщалось на Life.ru, 4 марта Владимир Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с Соединёнными Штатами «в ближайшем будущем». Он подчеркнул, что Украина открыта для взаимодействия с «сильным лидерством» Трампа, направленным на достижение мира. Вскоре после этого заявления появилась информация, что сделка по ресурсам будет подписана во время обращения американского президента к обеим палатам Конгресса. А сегодня стало известно о скрытом условии сделки по металлам между странами.
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