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6 марта, 14:44

«Станешь моим клиентом»: Озвучено секретное условие сделки по металлам между Украиной и США

Политолог Станкевич: Договор по металлам заключается в подчинении Украины США

В договоре между Америкой и Украиной по редкоземельным металлам скрыто условие, выдвинутое президентом США Дональдом Трампом, которое явно не прописано. О таком истинном смысле сделки заявил «Царьграду» политолог Сергей Станкевич в эфире программы «Царьград. Главное». Белый дом пытался подписать это соглашение трижды, но каждый раз безуспешно. Станкевич уточнил, что на самом деле документ касается не только металлов и финансовых вопросов.

«Это про отношения между великой державой, Соединёнными Штатами, и клиентским государством, которым сегодня является Украина, на 90 процентов зависящая от Вашингтона. То есть ты, мол, подписываешь эту бумагу и официально становишься моим клиентом, моим младшим партнёром», — заявил Станкевич.

В рамках этого соглашения Украине отводилась роль второстепенного игрока, предполагая, что она передаст все свои права Трампу и будет действовать в строгом соответствии с указаниями Белого дома. Таким образом, ддоговор создаёт для Киева исторический долг перед США. Главный пункт заключается в том, что страна принимает роль младшего партнёра и будет действовать как говорят Штаты.

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Как уже сообщал Life.ru, 4 марта Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с США «в ближайшее время». Он отметил, что Украина открыта для сотрудничества под «сильным руководством» Трампа с целью достижения мира. Вскоре после этого заявления сообщили, что сделка по ресурсам будет подписана во время выступления американского президента перед двумя палатами Конгресса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Наталья Афонина
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