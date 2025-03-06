«Станешь моим клиентом»: Озвучено секретное условие сделки по металлам между Украиной и США

В договоре между Америкой и Украиной по редкоземельным металлам скрыто условие, выдвинутое президентом США Дональдом Трампом, которое явно не прописано. О таком истинном смысле сделки заявил «Царьграду» политолог Сергей Станкевич в эфире программы «Царьград. Главное». Белый дом пытался подписать это соглашение трижды, но каждый раз безуспешно. Станкевич уточнил, что на самом деле документ касается не только металлов и финансовых вопросов.

«Это про отношения между великой державой, Соединёнными Штатами, и клиентским государством, которым сегодня является Украина, на 90 процентов зависящая от Вашингтона. То есть ты, мол, подписываешь эту бумагу и официально становишься моим клиентом, моим младшим партнёром», — заявил Станкевич.