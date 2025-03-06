Ажиотаж вокруг сделки по редкоземельным металлам между Украиной и США основывается на том, что действующая администрация Америки во главе с Дональдом Трампом жаждет «отбить» все сделанные вложения в Киев за время конфликта. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Ажиотаж вокруг сделки связан с тем, что новую администрацию США не устраивает то, как [бывший президент США Джо] Байден дарил миллиарды долларов крайне коррумпированному киевскому режиму. Они считают, что это растрата денег американских избирателей», — объяснил ситуацию Сальдо.