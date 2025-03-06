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6 марта, 05:59

Сальдо озвучил причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам Украины

Сальдо объяснил ажиотаж вокруг сделки по недрам желанием США отбить вложения

Ажиотаж вокруг сделки по редкоземельным металлам между Украиной и США основывается на том, что действующая администрация Америки во главе с Дональдом Трампом жаждет «отбить» все сделанные вложения в Киев за время конфликта. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Ажиотаж вокруг сделки связан с тем, что новую администрацию США не устраивает то, как [бывший президент США Джо] Байден дарил миллиарды долларов крайне коррумпированному киевскому режиму. Они считают, что это растрата денег американских избирателей», — объяснил ситуацию Сальдо.

Он предполагает, что в дальнейшем Штаты всё равно будут помогать Украине, но уже в кредит с возможностью вернуть свои средства обратно. Для самого Киева сделка по недрам весьма сомнительная, но пока что страна зависит от США, её военной помощи, высокоточных ракет и данных разведки, из-за чего категорично отказать в её заключении она не может.

Унижения Зеленского перед Трампом оказалось недостаточно для возобновления военной помощи
Унижения Зеленского перед Трампом оказалось недостаточно для возобновления военной помощи

Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский посетил Белый дом и встретился с президентом США Дональдом Трампом. Лидер Америки упрекнул главу киевского режима в неблагодарности за оказанную помощь, в то время как Зеленский настаивал на том, что Украине не нужно прекращение огня. В результате бывший комик расстроился и досрочно покинул Белый дом, отменив пресс-конференцию. Кроме того, подписание соглашения по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено после этого инцидента.

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Telegram / Владимир Сальдо

Наталья Афонина
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