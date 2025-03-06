Сальдо озвучил причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам Украины
Сальдо объяснил ажиотаж вокруг сделки по недрам желанием США отбить вложения
Ажиотаж вокруг сделки по редкоземельным металлам между Украиной и США основывается на том, что действующая администрация Америки во главе с Дональдом Трампом жаждет «отбить» все сделанные вложения в Киев за время конфликта. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Ажиотаж вокруг сделки связан с тем, что новую администрацию США не устраивает то, как [бывший президент США Джо] Байден дарил миллиарды долларов крайне коррумпированному киевскому режиму. Они считают, что это растрата денег американских избирателей», — объяснил ситуацию Сальдо.
Он предполагает, что в дальнейшем Штаты всё равно будут помогать Украине, но уже в кредит с возможностью вернуть свои средства обратно. Для самого Киева сделка по недрам весьма сомнительная, но пока что страна зависит от США, её военной помощи, высокоточных ракет и данных разведки, из-за чего категорично отказать в её заключении она не может.
Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский посетил Белый дом и встретился с президентом США Дональдом Трампом. Лидер Америки упрекнул главу киевского режима в неблагодарности за оказанную помощь, в то время как Зеленский настаивал на том, что Украине не нужно прекращение огня. В результате бывший комик расстроился и досрочно покинул Белый дом, отменив пресс-конференцию. Кроме того, подписание соглашения по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено после этого инцидента.
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