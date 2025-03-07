Песков ответил на заявление Трампа о неизбежном мире Украины и России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о неизбежности мира между Россией и Украиной. Представитель Кремля подчеркнул, что главная цель специальной военной операции (СВО) – обеспечение безопасности страны. Это и есть основной интерес РФ в процессе урегулирования конфликта.

Журналисты также задали Пескову вопрос, какая из сторон, по мнению американского лидера, не имеет выбора, кроме как заключить мир. В ответ пресс-секретарь президента России переадресовал вопрос республиканцу. Он подтвердил, что Москва стремится к достижению своих целей, предпочитая дипломатический путь решения конфликта .

Напомним, что США требуют от Украины согласия на прекращение огня с Россией. Администрация президента США настаивает на том, чтобы Киев согласился на быстрое прекращение огня с РФ, прежде чем подписать соглашение о разработке минеральных ресурсов. Вашингтон готов восстановить замороженное соглашение после недавнего конфликта между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, однако лишь в том случае, если Украина предложит «чёткий план» для начала переговоров с Россией.