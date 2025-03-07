«Готовят почву»: США могут ликвидировать Зеленского в прямом смысле, считают в Раде
Депутат Рады Безуглая допустила, что США физически ликвидируют Зеленского
Американские власти могут физически ликвидировать Владимира Зеленского, чтобы представить для переговоров с Россией более сговорчивого представителя Киева. С таким мнением выступила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
«Готовят почву для замены Зеленского на более сговорчивую фигуру для капитуляции. Не исключаю, что Зеленского попытаются убрать физически», — пишет Безуглая.
В то же время политолог Юрий Романенко заявил, что у Штатов якобы есть компромат на «250 человек, укравших несколько десятков миллиардов долларов», и они применяют эти сведения для манипулирования элитой Украины. Он пояснил, что Зеленского ждёт судьба экс-лидера Незалежной Виктора Януковича или же президента Чили Сальвадора Альенде, которого убили во время путча.
Недавно политолог заявил, что от Владимира Зеленского хотят избавиться, как от просроченного товара. По его словам, президент США Дональд Трамп ищет главарю киевского режима замену, чтобы установить мир на Украине, зафиксировать убытки и постараться «получить прибыль».
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