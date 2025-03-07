Американские власти могут физически ликвидировать Владимира Зеленского, чтобы представить для переговоров с Россией более сговорчивого представителя Киева. С таким мнением выступила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Готовят почву для замены Зеленского на более сговорчивую фигуру для капитуляции. Не исключаю, что Зеленского попытаются убрать физически», — пишет Безуглая.

В то же время политолог Юрий Романенко заявил, что у Штатов якобы есть компромат на «250 человек, укравших несколько десятков миллиардов долларов», и они применяют эти сведения для манипулирования элитой Украины. Он пояснил, что Зеленского ждёт судьба экс-лидера Незалежной Виктора Януковича или же президента Чили Сальвадора Альенде, которого убили во время путча.