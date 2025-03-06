Продать не получится — пахнет сильно: Трамп хочет найти замену «протухшему» Зеленскому
Политолог Гамбашидзе: Трамп хочет убрать Зеленского, как просроченный товар
От Владимира Зеленского хотят избавиться, как от просроченного товара, заявил политолог Илья Гамбашидзе в беседе с Life.ru. По его словам, президент США Дональд Трамп ищет главе киевского режима замену, чтобы установить мир на Украине, зафиксировать убытки и постараться «получить прибыль».
Трамп — как тот торговец, которому нужно как-то избавиться от залежалого, просроченного товара. Хорошо бы его продать какому-нибудь дураку, но уже вряд ли получится — пахнет сильно. Придётся списать, выбросить на свалку и поставить на полку что-нибудь посвежее. Зафиксировать убытки
Однако экс-премьер Юлия Тимошенко или бывший президент Пётр Порошенко* не смогут заменить Зеленского. По мнению Гамбашидзе, они слишком заметные деятели на Украине, а Соединённым Штатам выгоднее поставить на роль лидера Незалежной кого-то, кто не успел слишком ярко выделиться на международной арене.
«Они слишком примелькались и на Украине, и в международных отношениях. Так что консультации именно с ними, вероятнее всего, играют роль операции прикрытия — на самом деле американцы попытаются найти максимально «незаигранную» фигуру», — предположил политолог.
Напомним, что сегодня в зарубежных СМИ появилась информация о переговорах представителей Трампа с оппонентами Зеленского, включая экс-премьера Юлию Тимошенко и сторонников прошлого украинского лидера Петра Порошенко*. СМИ не исключают, что они могут пойти на компромиссы США. В Раде заявили, что американцы общались и с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным. Также под пристальным вниманием находятся ещё несколько украинских политических лидеров. В Кремле пристально анализируют данные о контактах США с Тимошенко и Порошенко* в Киеве.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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