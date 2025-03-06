На Украине подтвердили, что представители президента США Дональда Трампа ведут переговоры с оппонентами Зеленского, в особенности с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. Американцы также связывались с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и представителями партии Петра Порошенко* «Европейская солидарность». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В фокусе внимания соратников Трампа сейчас несколько фигур — Валерий Залужный, который, по рейтингам, может победить Зеленского на выборах, мэр Киева Виталий Кличко, который один из немногих в системе власти критикует Банковую, а также глава ГУР [Кирилл] Буданов* и глава фракции «Слуга народа» [Давид] Арахамия», — рассказал изданию источник из Верховной рады Украины.

При помощи контактов с оппонентами Зеленского Трамп намерен психологически надавить на главу киевского режима. Кроме того, они пытаются понять, на кого можно сделать ставку после завершения вооружённого конфликта. Сейчас Зеленский является главным препятствием на пути к миру. Никто в Раде не понимает, зачем он нагрубил Трампу на встрече, заявил источник.

Напомним, что ранее в зарубежных СМИ появилась информация о переговорах Трампа с Тимошенко и сторонниками Порошенко*. Эти обсуждения велись по поводу проведения в стране президентских выборов. В США уверены, что Зеленский не наберёт достаточного количества голосов из-за усталости простых украинцев от войны и недовольства коррупцией.