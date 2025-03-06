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6 марта, 04:54

СМИ: США провели тайные переговоры с оппонентами Зеленского

Politico: США провели переговоры со сторонниками оппонентов Зеленского

Окружение Дональда Трампа провело тайные переговоры с оппонентами Владимира Зеленского, включая экс-премьера Юлию Тимошенко и сторонников прошлого украинского лидера Петра Порошенко*. Обсуждения касались возможности проведения в стране срочных президентских выборов, пишет Politico.

В США уверены, что Зеленский не наберёт достаточного количества голосов из-за усталости простых украинцев от войны и недовольства коррупцией.

Попытка навести тень на плетень: Зеленский привозил Трампу старые планы урегулирования
Попытка навести тень на плетень: Зеленский привозил Трампу старые планы урегулирования

Ранее премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что хотят поддержать Владимира Зеленского и отправиться вместе с ним в Вашингтон, чтобы обсудить с американским лидером Дональдом Трампом урегулирование украинского конфликта. В Кремле ранее подчёркивали, что Москва и Вашингтон не могут принимать решений о проведении выборов на Украине.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Х / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Артём Гапоненко
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