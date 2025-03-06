СМИ: США провели тайные переговоры с оппонентами Зеленского

Окружение Дональда Трампа провело тайные переговоры с оппонентами Владимира Зеленского, включая экс-премьера Юлию Тимошенко и сторонников прошлого украинского лидера Петра Порошенко*. Обсуждения касались возможности проведения в стране срочных президентских выборов, пишет Politico.

В США уверены, что Зеленский не наберёт достаточного количества голосов из-за усталости простых украинцев от войны и недовольства коррупцией.