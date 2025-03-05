Макрон и Стармер намерены сопроводить Зеленского на новую встречу с Трампом

Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон намерены поддержать Владимира Зеленского и отправиться вместе с ним в Вашингтон, где обсудить совместно с американским лидером Дональдом Трампом урегулирование украинского конфликта. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники.

«Кир и Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон с... Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить (президенту США Дональду) Трампу единый фронт по этому плану (урегулирования — прим. Life.ru)», — сказано в тексте.