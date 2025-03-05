Макрон и Стармер намерены сопроводить Зеленского на новую встречу с Трампом
Daily Mail: Стармер и Макрон хотят сопроводить Зеленского на разговор с Трампом
Зеленский, Макрон и Стармер. Обложка © ТАСС / АР
Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон намерены поддержать Владимира Зеленского и отправиться вместе с ним в Вашингтон, где обсудить совместно с американским лидером Дональдом Трампом урегулирование украинского конфликта. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники.
«Кир и Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон с... Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить (президенту США Дональду) Трампу единый фронт по этому плану (урегулирования — прим. Life.ru)», — сказано в тексте.
По мнению собеседника издания, европейские лидеры напуганы тем, что Трамп не собирается больше поставлять оружие Украине, поэтому поездка будет преследовать цель переубедить Вашингтон и вновь заняться поддержкой киевского режима. Также в публикации напоминается, что ссора Трампа и Зеленского в Белом доме расколола «союзников», поэтому Европе нужно срочно устранить возникшие разногласия.
Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, однако встреча закончилась грандиозным скандалом. Американский лидер потребовал от Киева прекращения огня, однако Зеленский дал понять, что не сделает этого и хочет воевать дальше. Тогда Трамп напомнил, что ВСУ не продержались бы на поле боя и трёх дней без американского оружия и западных денег. Президент США обвинил киевского политика в надменности, неблагодарности и в неадекватной оценке ситуации в зоне СВО, а также потребовал перестать оскорблять лидера России Владимира Путина. Гостя с Украины буквально выгнали из Белого дома и призвали извиниться. Экс-советник Трампа позже назвал Зеленского жуликом и подонком.