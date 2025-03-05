В Вашингтоне обозвали Зеленского подонком и жуликом за скандал в Овальном кабинете

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон раскритиковал Владимира Зеленского за его поведение во время встречи с американским лидером в Белом доме, которая закончилась скандалом.

«Зеленскому доверять нельзя. Он жулик и подонок. И он это продемонстрировал в Овальном кабинете», — заявил Бэннон в интервью Sky News

Политик уверен, что киевский гость намеренно спровоцировал скандал, чтобы получить американские гарантии безопасности, хотя ему не первый раз говорили не упоминать этот вопрос. Бэннон подчеркнул, что США на такое никогда не согласятся, так как это подразумевает американских солдат на Украине.