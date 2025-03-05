В Вашингтоне обозвали Зеленского подонком и жуликом за скандал в Овальном кабинете
Экс-советник Трампа Бэннон назвал Зеленского подонком за поведение в Белом доме
Владимир Зеленский, Дональд Трамп. Обложка © Х / White House
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон раскритиковал Владимира Зеленского за его поведение во время встречи с американским лидером в Белом доме, которая закончилась скандалом.
«Зеленскому доверять нельзя. Он жулик и подонок. И он это продемонстрировал в Овальном кабинете», — заявил Бэннон в интервью Sky News
Политик уверен, что киевский гость намеренно спровоцировал скандал, чтобы получить американские гарантии безопасности, хотя ему не первый раз говорили не упоминать этот вопрос. Бэннон подчеркнул, что США на такое никогда не согласятся, так как это подразумевает американских солдат на Украине.
Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, однако встреча закончилась грандиозным скандалом под камерами. Гостя с Украины буквально выгнали из Белого дома и призвали извиниться. Однако Зеленский не сделал этого до сих пор.