В Кремле ответили на вопрос о президентских выборах на Украине
Песков заявил, что РФ и США не могут принимать решения о выборах на Украине
Москва или Вашингтон не могут принять решение о последовательности президентских выборов на Украине и прекращении боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никакого решения на этот счёт, конечно же, не может быть принято в Москве и Вашингтоне», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков отметил, что существует определённый обмен мнениями на этот счёт. По его словам, дальше этого обсуждения заходить ничего не может.
Напомним, что сам Зеленский прикрывается военным положением в стране, чтобы не проводить выборы президента Украины. Срок его полномочий на посту закончился ещё 20 мая 2024 года. Экс-президент Незалежной Пётр Порошенко* заявил, что выборы президента состоятся 26 октября 2025 года. По его словам, на Украине уже начинается избирательная кампания. Работу начала Центральная избирательная комиссия. Кроме того, полиграфический комбинат получил от властей задание обсчитать стоимость печати бюллетеней на выборы.
Life.ru