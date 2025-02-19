В Кремле ответили на вопрос о президентских выборах на Украине

Москва или Вашингтон не могут принять решение о последовательности президентских выборов на Украине и прекращении боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никакого решения на этот счёт, конечно же, не может быть принято в Москве и Вашингтоне», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.