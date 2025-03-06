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6 марта, 02:19

Попытка навести тень на плетень: Зеленский привозил Трампу старые планы урегулирования

RT: Зеленский пытался обмануть Трампа старыми планами урегулирования конфликта

Глава киевского режима Владимир Зеленский попытался ввести в заблуждение президента США Дональда Трампа, предложив устаревшие планы урегулирования конфликта. Об этом сообщает RT со ссылкой на анонимный источник.

Среди предложений Зеленского — перемирие на море и отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. Однако, как отмечает источник, эти идеи уже обсуждались в 2023 году в рамках зерновой сделки, но Киев тогда отказался от переговоров. Сейчас эти предложения не могут быть основой для новых переговоров без комплексного подхода к урегулированию.

«Сейчас это попытка обмануть Трампа, навести тень на плетень. Не пройдёт», — заявил источник.

В США начали готовиться к новым переговорам с Зеленским
В США начали готовиться к новым переговорам с Зеленским

Ранее экс-комик отметил, что готов быстренько сесть за стол переговоров, и предложил начать с освобождения пленных и остановки огня — в частности, запрета ракетных, дальнобойных дронов и бомбовых ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре. В России же заявили, что перемирие на условиях, предлагаемых Киевом, ослабляет позицию РФ и не соответствует её интересам.

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Х / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Артём Гапоненко
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