Попытка навести тень на плетень: Зеленский привозил Трампу старые планы урегулирования

Среди предложений Зеленского — перемирие на море и отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. Однако, как отмечает источник, эти идеи уже обсуждались в 2023 году в рамках зерновой сделки, но Киев тогда отказался от переговоров. Сейчас эти предложения не могут быть основой для новых переговоров без комплексного подхода к урегулированию.