В США начали готовиться к новым переговорам с Зеленским
Белый дом: США обсуждают с Киевом место и дату встречи для переговоров
США обсуждают с Киевом дату и место проведения новых переговоров. В Белом доме уверены, что со второй попытки соглашения всё же удастся добиться. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Мы (с Украиной. — Прим. Life.ru) говорим о месте и дате проведения, составе команд для переговоров... Был сделан позитивный шаг к тому, чтобы сказать, что мы будем вести переговоры о... мире», — отметил Уолтц в интервью телеканалу Fox News.
Как ранее сообщал Life.ru, во время обращения к Конгрессу США президент Дональд Трамп заявил, что получил обращение Зеленского с заявлением о готовности к переговорам. Бывший комик даже предложил план действий, он считает, что нужно начать с освобождения пленных, остановки огня — запрета ракетных, дальнобойных дронов и бомбовых ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре. Но в России план не оценили, отметив, что диалог будет продвигаться с учётом интересов нашей страны. Да и наверняка хозяин Белого дома уже сам всё продумал. Поэтому, как говорится, у Зеленского по-прежнему нет карт.
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