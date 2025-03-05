В США начали готовиться к новым переговорам с Зеленским

США обсуждают с Киевом дату и место проведения новых переговоров. В Белом доме уверены, что со второй попытки соглашения всё же удастся добиться. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Мы (с Украиной. — Прим. Life.ru) говорим о месте и дате проведения, составе команд для переговоров... Был сделан позитивный шаг к тому, чтобы сказать, что мы будем вести переговоры о... мире», — отметил Уолтц в интервью телеканалу Fox News.