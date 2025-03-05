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5 марта, 14:25

В США начали готовиться к новым переговорам с Зеленским

Белый дом: США обсуждают с Киевом место и дату встречи для переговоров

США обсуждают с Киевом дату и место проведения новых переговоров. В Белом доме уверены, что со второй попытки соглашения всё же удастся добиться. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Мы (с Украиной. — Прим. Life.ru) говорим о месте и дате проведения, составе команд для переговоров... Был сделан позитивный шаг к тому, чтобы сказать, что мы будем вести переговоры о... мире», — отметил Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

Унижения Зеленского перед Трампом оказалось недостаточно для возобновления военной помощи
Унижения Зеленского перед Трампом оказалось недостаточно для возобновления военной помощи

Как ранее сообщал Life.ru, во время обращения к Конгрессу США президент Дональд Трамп заявил, что получил обращение Зеленского с заявлением о готовности к переговорам. Бывший комик даже предложил план действий, он считает, что нужно начать с освобождения пленных, остановки огня — запрета ракетных, дальнобойных дронов и бомбовых ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре. Но в России план не оценили, отметив, что диалог будет продвигаться с учётом интересов нашей страны. Да и наверняка хозяин Белого дома уже сам всё продумал. Поэтому, как говорится, у Зеленского по-прежнему нет карт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

Александра Мышляева
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