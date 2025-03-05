«Считает нас дураками»: В России ответили на мирный план Зеленского
Старше Эдды: Зеленский «держит РФ за дураков», продвигая свою мирную инициативу
Перемирие на условиях, предлагаемых Киевом, ослабляет позицию России и не соответствует её интересам. Об этом сообщил автор телеграм-канала «Старше Эдды», комментируя унизительный пост Зеленского с благодарностью США за военную помощь и предложением сесть за стол переговоров.
«То есть он реально считает нас дураками», — отметил автор канала.
Так журналист оценил предложение Зеленского остановить боевые действия в воздухе и на воде, а также осуществить обмен пленными по схеме «всех на всех». В ответ блогер предложил значительно увеличить удары по тем направлениям, на которых Зеленский просил прекратить «ради мира».
Напомним, во время обращения к Конгрессу США американский президент Дональд Трамп заявил, что получил весточку от Владимира Зеленского с заявлением о готовности к миру. Лидер киевского режима отметил, что готов быстренько сесть за стол переговоров, и предложил начать с освобождения пленных, остановки огня — запрета ракетных, дальнобойных дронов и бомбовых ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре. Также бывший юморист предлагает перемирие и на море, если Россия пойдёт навстречу.