Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 12:59

«Считает нас дураками»: В России ответили на мирный план Зеленского

Старше Эдды: Зеленский «держит РФ за дураков», продвигая свою мирную инициативу

Перемирие на условиях, предлагаемых Киевом, ослабляет позицию России и не соответствует её интересам. Об этом сообщил автор телеграм-канала «Старше Эдды», комментируя унизительный пост Зеленского с благодарностью США за военную помощь и предложением сесть за стол переговоров.

«То есть он реально считает нас дураками», — отметил автор канала.

Так журналист оценил предложение Зеленского остановить боевые действия в воздухе и на воде, а также осуществить обмен пленными по схеме «всех на всех». В ответ блогер предложил значительно увеличить удары по тем направлениям, на которых Зеленский просил прекратить «ради мира».

Унижения Зеленского перед Трампом оказалось недостаточно для возобновления военной помощи
Унижения Зеленского перед Трампом оказалось недостаточно для возобновления военной помощи

Напомним, во время обращения к Конгрессу США американский президент Дональд Трамп заявил, что получил весточку от Владимира Зеленского с заявлением о готовности к миру. Лидер киевского режима отметил, что готов быстренько сесть за стол переговоров, и предложил начать с освобождения пленных, остановки огня — запрета ракетных, дальнобойных дронов и бомбовых ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре. Также бывший юморист предлагает перемирие и на море, если Россия пойдёт навстречу.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar