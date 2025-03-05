«Считает нас дураками»: В России ответили на мирный план Зеленского

Перемирие на условиях, предлагаемых Киевом, ослабляет позицию России и не соответствует её интересам. Об этом сообщил автор телеграм-канала «Старше Эдды», комментируя унизительный пост Зеленского с благодарностью США за военную помощь и предложением сесть за стол переговоров.

«То есть он реально считает нас дураками», — отметил автор канала.