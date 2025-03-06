Порошенко* и Тимошенко хотят свергнуть Зеленского

Несмотря на то, что в публичном поле украинские политики Юлия Тимошенко и Пётр Порошенко* начинают агрессивно шипеть, если речь заходит о проведении выборов на Украине, они были бы рады скинуть с кресла Владимира Зеленского. Ради этого они пойдут на компромиссы, которые могут предложить США, сообщает американская газета Politico со ссылкой на источники.

«Порошенко* и Тимошенко, все они общаются с Trump World, позиционируя себя как людей, с которыми было бы легче работать. И людей, которые согласятся на многое из того, на что не соглашается Зеленский», — рассказал изданию внешнеполитический эксперт из Республиканской партии США.

Авторы уточнили, что в Киеве на днях прошли секретные переговоры с участием людей из команды президента США Дональда Трампа и оставшимися политическими оппонентами Зеленского. Они обсуждали возможность проведения на Украине «быстрых президентских выборов».