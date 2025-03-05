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5 марта, 17:21

В офисе Зеленского заявили о скорой встрече команд США и Украины

Ермак: Переговорные команды Украины и США встретятся в ближайшее время

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что американская и украинская переговорные группы соберутся «в ближайшее время». Такое заявление он сделал после беседы с советником президента США по национальной безопасности Майклом Уолтцем.

«Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и продолжительному миру. Также обменялись мнениями по безопасности и согласованию позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединёнными Штатами. Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы», — написал Ермак у себя в соцсетях.

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Ранее советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США обсуждают с Киевом дату и место проведения новых переговоров. В Белом доме уверены, что со второй попытки соглашения всё же удастся добиться. Напомним, что Зеленский после скандальной встречи в Овальном США решил сесть за стол переговоров. На это повлияла и остановка поставок американского оружия ВСУ.

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Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Александра Мышляева
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