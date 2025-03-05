В офисе Зеленского заявили о скорой встрече команд США и Украины

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что американская и украинская переговорные группы соберутся «в ближайшее время». Такое заявление он сделал после беседы с советником президента США по национальной безопасности Майклом Уолтцем.

«Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и продолжительному миру. Также обменялись мнениями по безопасности и согласованию позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединёнными Штатами. Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы», — написал Ермак у себя в соцсетях.