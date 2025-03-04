ВСУ лишатся «зрения»: Украина боится остаться без Starlink после отказа Трампа в оружии

Украине грозят проблемы с передачей данных, если страна лишится доступа к спутниковой связи Starlink. Больше всего пострадают войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ), операторы беспилотников и артиллерия. Об этом заявил украинский военный эксперт, специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным Флэш.

«Больше всего пострадают отдалённые точки РЭБ, РЭР (радиоэлектронная разведка — прим. Life.ru), область применения беспилотников и частично артиллеристы», — подчеркнул он в беседе с журналистом Укринформ.

По его словам, проблемы со связью лишат подразделения ВСУ слаженности, мобильности, а также невозможно будет оперативно транслировать данные разведки. Бескрестнов отметил, что украинским солдатам придётся довольствоваться собственной связью по своим каналам, но это малоэффективно. Сейчас в украинской армии 100 — 160 тысяч систем спутниковой связи Starlink, но зачастую их оплачивают сами военнослужащие, чтобы общаться с семьями, сказал он.