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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
4 марта, 18:41

ВСУ лишатся «зрения»: Украина боится остаться без Starlink после отказа Трампа в оружии

Эксперт Бескрестнов: У ВСУ будут проблемы с РЭБ и БПЛА при отключении Starlink

Украине грозят проблемы с передачей данных, если страна лишится доступа к спутниковой связи Starlink. Больше всего пострадают войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ), операторы беспилотников и артиллерия. Об этом заявил украинский военный эксперт, специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным Флэш.

«Больше всего пострадают отдалённые точки РЭБ, РЭР (радиоэлектронная разведка — прим. Life.ru), область применения беспилотников и частично артиллеристы», — подчеркнул он в беседе с журналистом Укринформ.

По его словам, проблемы со связью лишат подразделения ВСУ слаженности, мобильности, а также невозможно будет оперативно транслировать данные разведки. Бескрестнов отметил, что украинским солдатам придётся довольствоваться собственной связью по своим каналам, но это малоэффективно. Сейчас в украинской армии 100 — 160 тысяч систем спутниковой связи Starlink, но зачастую их оплачивают сами военнослужащие, чтобы общаться с семьями, сказал он.

Украинская армия осталась без связи в Харьковской области
Украинская армия осталась без связи в Харьковской области

Напомним, президент США Дональд Трамп решил не отправлять больше оружие на Украину. Киевские власти, по данным издания Politico, паникуют и считают, что теперь в рядах ВСУ будет ещё больше потерь, а также ВС РФ быстрее продолжат теснить украинских военных в зоне СВО.

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president.gov.ua

Татьяна Миссуми
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