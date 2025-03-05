Зеленский: Украина готовит «план первых шагов» по мирному урегулированию

Зеленский сообщил, что в скором времени будет представлен план начальных действий для достижения мира. В своих социальных сетях он отметил, что сегодня провёл телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом, в ходе которого рассказал о недавнем саммите в Лондоне — там обсуждались вопросы совместных усилий.

«Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время», — написал Зеленский.