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5 марта, 18:08

Зеленский: Украина готовит «план первых шагов» по мирному урегулированию

Зеленский сообщил, что в скором времени будет представлен план начальных действий для достижения мира. В своих социальных сетях он отметил, что сегодня провёл телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом, в ходе которого рассказал о недавнем саммите в Лондоне — там обсуждались вопросы совместных усилий.

«Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время», — написал Зеленский.

Он дал понять, что обсуждение касается мер, направленных на реализацию общего европейского подхода к завершению конфликта и обеспечению безопасности для Украины. По словам Зеленского, представители Европы должны участвовать в предстоящих переговорах с Незалежной и США. При этом он не упомянул Россию.

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Ранее сообщалось, что Европа намерена решительно втиснуться за стол переговоров. Сегодня премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что хотят поддержать Владимира Зеленского и отправиться вместе с ним в Вашингтон, чтобы обсудить с американским лидером Дональдом Трампом урегулирование украинского конфликта. Однако эксперты отмечают, что ЕС слушать никто не собирается.

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Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Александра Мышляева
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