Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал дурацкими и неисполнимыми планы президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британи Кира Стармера по урегулированию конфликта на Украине. Он уверен, что главная их цель – дать ВСУ передышку.

«Прошедший «саммит» в Лондоне – пустышка, ибо нужно было как можно быстрее нарисовать «европлан» завершения конфликта вне зависимости от его содержания. В итоге макроны/стармеры родили целых два: оба дурацкие и неисполнимые, но с перемирием для передышки редеющих бандеровцев», – написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».