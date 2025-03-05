Медведев обрёк на провал план Макрона и Стармера о месячном перемирии на Украине
Медведев: План Макрона и Стармера по Украине неисполним, цель – передышка ВСУ
Кир Стармер и Эммануэль Макрон. Обложка © Х / Emmanuel Macron
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал дурацкими и неисполнимыми планы президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британи Кира Стармера по урегулированию конфликта на Украине. Он уверен, что главная их цель – дать ВСУ передышку.
«Прошедший «саммит» в Лондоне – пустышка, ибо нужно было как можно быстрее нарисовать «европлан» завершения конфликта вне зависимости от его содержания. В итоге макроны/стармеры родили целых два: оба дурацкие и неисполнимые, но с перемирием для передышки редеющих бандеровцев», – написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».
По мнению зампреда Совбеза, Европа решила пригреть «потрёпанную киевскую шавку» – Владимира Зеленского, который ищет нового хозяина после взбучки от президента США Дональда Трампа в Белом доме.
К слову, европейские лидеры действительно напуганы приказом Трампа не поставлять оружие Украине. Макрон и Стармер считают, что ссора Зеленского с американским лидером в Белом доме расколола «союзников», поэтому Европе нужно срочно устранить возникшие разногласия. Ради этого они даже готовы сопроводить киевского политика на новую встречу с Трампом. Макрон и Стармер намерены представить ему европлан по Украине, который включает «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры» на месяц. Его презентовали на саммите в Лондоне 2 марта. Медведев описал ту встречу как «русофобский шабаш».