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2 марта, 19:31

«Позорный русофобский шабаш»: Медведев сорвал маску с саммита в Лондоне по Украине

Медведев окрестил саммит в Лондоне по Украине «русофобским шабашем» и «позором»

Участники саммита. Обложка © X / Ursula von der Leyen

Участники саммита. Обложка © X / Ursula von der Leyen

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев жёстко высказался о саммите с участием европейских лидеров в Лондоне. Политик окрестил встречу «позорным зрелищем», которое оказалось даже хуже неудачного выступления Владимира Зеленского в Белом доме.

«Антитрамповский русофобский шабаш собрался в Лондоне, чтобы присягнуть на верность нацистским ничтожествам в Киеве. Это позорное зрелище хуже словесного поноса клоуна в Овальном кабинете», — заявил он в соцсети X.

Медведев добавил, что европейские страны в очередной раз подтвердили настрой на продолжение боевых действий «до последнего украинца».

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Напомним, что саммит по Украине прошёл в Лондоне 2 марта. Участие в нём приняли представители 18 государств, а также главы ЕК, Евросовета и НАТО. В ходе встречи обсуждались дальнейшие шаги по укреплению позиций киевского режима.

Тимур Хингеев
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