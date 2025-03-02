«Позорный русофобский шабаш»: Медведев сорвал маску с саммита в Лондоне по Украине
Медведев окрестил саммит в Лондоне по Украине «русофобским шабашем» и «позором»
Участники саммита. Обложка © X / Ursula von der Leyen
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев жёстко высказался о саммите с участием европейских лидеров в Лондоне. Политик окрестил встречу «позорным зрелищем», которое оказалось даже хуже неудачного выступления Владимира Зеленского в Белом доме.
«Антитрамповский русофобский шабаш собрался в Лондоне, чтобы присягнуть на верность нацистским ничтожествам в Киеве. Это позорное зрелище хуже словесного поноса клоуна в Овальном кабинете», — заявил он в соцсети X.
Медведев добавил, что европейские страны в очередной раз подтвердили настрой на продолжение боевых действий «до последнего украинца».
Напомним, что саммит по Украине прошёл в Лондоне 2 марта. Участие в нём приняли представители 18 государств, а также главы ЕК, Евросовета и НАТО. В ходе встречи обсуждались дальнейшие шаги по укреплению позиций киевского режима.