В Лондоне начался саммит по Украине, куда съехались представители 18 стран
В Лондоне начала европейский саммит по Украине, куда съехались представители 18 западных стран. Мероприятие проходит в особняке Ланкастер-хаус в центре столицы Великобритании.
Участие в саммите принимают представители Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также глава ЕКУрсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский. Также мероприятие посетили министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.
«Я направляюсь в Лондон, чтобы подчеркнуть постоянную поддержку Украины со стороны Европы, которая может привести к справедливому и прочному миру. Путь к миру — сила. Слабость порождает новые войны. Мы поддержим Украину, одновременно усиливая европейскую оборону», — заявила глава ЕК в социальных сетях.
Главная цель саммита — обсуждение дальнейших шагов по укреплению позиций Украины, а также налаживание поставок Киеву и способы влияния на Россию со стороны Европы. Также премьер-министр Великобритании ранее уточнял, что в ходе собрания глав государств будет поднят вопрос о создании военной «коалиции доброй воли». Та призвана обеспечить безопасность на Украине после подписания мирного договора.
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