В Лондоне начался саммит по Украине, куда съехались представители 18 стран

В Лондоне начала европейский саммит по Украине, куда съехались представители 18 западных стран. Мероприятие проходит в особняке Ланкастер-хаус в центре столицы Великобритании.

Участие в саммите принимают представители Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также глава ЕКУрсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский. Также мероприятие посетили министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

«Я направляюсь в Лондон, чтобы подчеркнуть постоянную поддержку Украины со стороны Европы, которая может привести к справедливому и прочному миру. Путь к миру — сила. Слабость порождает новые войны. Мы поддержим Украину, одновременно усиливая европейскую оборону», — заявила глава ЕК в социальных сетях.