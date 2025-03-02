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2 марта, 15:33

В Лондоне начался саммит по Украине, куда съехались представители 18 стран

В Лондоне начала европейский саммит по Украине, куда съехались представители 18 западных стран. Мероприятие проходит в особняке Ланкастер-хаус в центре столицы Великобритании.

Участие в саммите принимают представители Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также глава ЕКУрсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский. Также мероприятие посетили министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

«Я направляюсь в Лондон, чтобы подчеркнуть постоянную поддержку Украины со стороны Европы, которая может привести к справедливому и прочному миру. Путь к миру — сила. Слабость порождает новые войны. Мы поддержим Украину, одновременно усиливая европейскую оборону»,заявила глава ЕК в социальных сетях.

Главная цель саммита — обсуждение дальнейших шагов по укреплению позиций Украины, а также налаживание поставок Киеву и способы влияния на Россию со стороны Европы. Также премьер-министр Великобритании ранее уточнял, что в ходе собрания глав государств будет поднят вопрос о создании военной «коалиции доброй воли». Та призвана обеспечить безопасность на Украине после подписания мирного договора.

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Самолёт экс-комика Владимира Зеленского, который также присутствует на сегодняшнем саммите, приземлился в Лондоне еще 1 марта. Эксперт считает, что Зеленский специально сорвал сделку с США ради договорённостей с Британией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Мария Любицкая
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