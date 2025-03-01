Медведев рассказал, с кем России говорить на Украине
Медведев: На Украине нормальных собеседников нет
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на вопрос, есть ли в Киеве кто-то, с кем могла бы поговорить Москва. Политик заявил, что на Украине нет нормальных собеседников. Его слова приводит РИА «Новости».
«На так называемой Украине нормальных собеседников нет», — высказался Медведев.
Ранее он прокомментировал «прожарку» Владимира Зеленского в Белом доме. По мнению зампреда Совбеза России, отрезвляющей выволочки от президента США Дональда Трампа киевскому лидеру недостаточно — Вашингтону необходимо остановить военные поставки Незалежной. Позже хозяин Белого дома приказал рассмотреть возможность прекращения поставок оружия ВСУ. Напомним, что 28 февраля Зеленский прибыл на встречу к американскому лидеру. Во время пресс-конференции президент Соединённых Штатов обвинил экс-комика в неуважении к американской администрации и её усилиям по мирному разрешению конфликта на Украине. Республиканец попытался уговорить его на прекращение огня, но Зеленский отказывался и досрочно покинул Белый дом.
Life.ru