«Он есть»: Медведев отреагировал на слова Каллас о новом лидере «свободного мира»
Медведев заявил, что у «свободного мира» есть лидер, и это Владимир Путин
Свободный мир имеет своего лидера — им является президент России Владимир Путин. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ (Совбез) Дмитрий Медведев, комментируя слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что «свободному миру» нужен новый лидер.
Каллас ранее выступила с таким заявлением после перепалки Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля.
«Нужен, и он есть. Его зовут Владимир Путин», — приводит РИА «Новости» слова Медведева.
Напомним, 28 февраля состоялась «разгорячённая» встреча Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Предполагалось, что стороны подпишут договор по полезным ископаемым, но сделка в итоге сорвалась. Во время беседы президент США обвинил экс-комика в неуважении к американской администрации и её усилиям по мирному разрешению конфликта на Украине. Республиканец, почувствовав неуважение от Зеленского, «вышвырнул» его. Сам глава киевского режима объяснил своё поведение просто эмоциональным состоянием. А вот в ЕС назвали катастрофой перепалку между Зеленским и главой Белого дома.
Life.ru