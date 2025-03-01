Свободный мир имеет своего лидера — им является президент России Владимир Путин. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ (Совбез) Дмитрий Медведев, комментируя слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что «свободному миру» нужен новый лидер.

Каллас ранее выступила с таким заявлением после перепалки Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля.