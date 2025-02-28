«Мы боимся России»: Каллас откровенно заговорила о главной миссии НАТО

Страны Европейского союза входят в НАТО только по причине страха перед Россией и уверены, что единственной гарантией защиты является Североатлантический альянс. Об этом в интервью AFP заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России. И единственное, что действительно работает, единственная гарантия безопасности, которая работает, — это зонтик НАТО», — утверждает она.