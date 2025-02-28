«Мы боимся России»: Каллас откровенно заговорила о главной миссии НАТО
Каллас заявила, что страны Евросоюза состоят в НАТО из-за страха перед Россией
Страны Европейского союза входят в НАТО только по причине страха перед Россией и уверены, что единственной гарантией защиты является Североатлантический альянс. Об этом в интервью AFP заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
«Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России. И единственное, что действительно работает, единственная гарантия безопасности, которая работает, — это зонтик НАТО», — утверждает она.
Напомним, что ещё в июле 2024 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не представляет угрозы для стран Евросоюза. Наше государство просто защищает свои интересы на Украине. Также нет никакой агрессии со стороны Москвы, ЕС сам отказывается от диалога.
Wikipedia / Annika Haas