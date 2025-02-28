Президент США Дональд Трамп прямо сказал Владимиру Зеленскому, что тот заигрывает с третьей мировой войной. Но отрезвляющей выволочки от главного западного партнёра киевскому лидеру недостаточно — Вашингтону необходимо остановить военные поставки Незалежной. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в личном телеграм-канале.

«Лютая выволочка в Овальном кабинете. Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало – надо остановить военную помощь нацистской машине», — написал он.