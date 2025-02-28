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28 февраля, 19:21

Лютая выволочка: Медведев прокомментировал «прожарку» Зеленского в Белом доме

Медведев: Затрещины Зеленскому мало, США нужно остановить военную помощь Киеву

Президент США Дональд Трамп прямо сказал Владимиру Зеленскому, что тот заигрывает с третьей мировой войной. Но отрезвляющей выволочки от главного западного партнёра киевскому лидеру недостаточно — Вашингтону необходимо остановить военные поставки Незалежной. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в личном телеграм-канале.

«Лютая выволочка в Овальном кабинете. Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало – надо остановить военную помощь нацистской машине»,написал он.

В США выпустили официальное заявление после встречи Трампа и Зеленского
В США выпустили официальное заявление после встречи Трампа и Зеленского

Напомним, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу к американскому лидеру. Первым, что он услышал от главы США в свой адрес, была усмешка по поводу наряда экс-комика. Во время пресс-конференции президент Штатов обвинил киевского лидера в неуважении к американской администрации и её усилиям по мирному разрешению конфликта на Украине. Республиканец попытался уговорить гостя на прекращение огня, но тот отказывался. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, публичного подписания документа по редкоземельным металлам так и не произошло.

Опубликована расшифровка перепалки Трампа, Зеленского и Вэнса в Белом доме
Опубликована расшифровка перепалки Трампа, Зеленского и Вэнса в Белом доме
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Life.ru

Юрий Лысенко
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