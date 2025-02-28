Лютая выволочка: Медведев прокомментировал «прожарку» Зеленского в Белом доме
Медведев: Затрещины Зеленскому мало, США нужно остановить военную помощь Киеву
Президент США Дональд Трамп прямо сказал Владимиру Зеленскому, что тот заигрывает с третьей мировой войной. Но отрезвляющей выволочки от главного западного партнёра киевскому лидеру недостаточно — Вашингтону необходимо остановить военные поставки Незалежной. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в личном телеграм-канале.
«Лютая выволочка в Овальном кабинете. Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало – надо остановить военную помощь нацистской машине», — написал он.
Напомним, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу к американскому лидеру. Первым, что он услышал от главы США в свой адрес, была усмешка по поводу наряда экс-комика. Во время пресс-конференции президент Штатов обвинил киевского лидера в неуважении к американской администрации и её усилиям по мирному разрешению конфликта на Украине. Республиканец попытался уговорить гостя на прекращение огня, но тот отказывался. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, публичного подписания документа по редкоземельным металлам так и не произошло.
Life.ru