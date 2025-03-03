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2 марта, 22:09

Макрон раскрыл детали совместного плана Франции и Британии по Украине

Макрон: План Франции и Британии по Украине включает месячный мораторий на огонь

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскрыл детали подготовленного совместного с Британией поэтапного плана по урегулированию украинского кризиса. Инициатива включает в себя мораторий на обстрелы и ввод миротворческих сил. Об этом он рассказал в интервью изданию Le Figaro.

Первый этап — «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры». Это подразумевает прекращение всех боевых действий на один месяц, пояснил Макрон. Второй этап — ввод миротворческих сил на территорию Украины для поддержания порядка и соблюдения перемирия.

Президент Франции также допустил «деэскалацию» отношений между главами США и Украины. Он сообщил о недавних переговорах с американским коллегой и выразил надежду на восстановление диалога в ближайшие дни.

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Макрон и Стармер презентовали свой план на саммите по Украине в Лондоне. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев описал прошедшую встречу как «русофобский шабаш», что оказался даже хуже проваленного визита Владимира Зеленского в США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Антон Голыбин
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