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5 марта, 16:56

Неполноценная троица: Визиту Макрона, Стармера и Зеленского в Белый дом дали плохой прогноз

Эксперт Трухачёв: Трамп не считает Макрона и Стармера полноценными политиками

Президент США Дональд Трамп не считает французского лидера Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера полноценными политиками, поэтому вряд ли будет слушать их призывы «примириться» с Владимиром Зеленским. Об этом политолог Вадим Трухачёв рассказал газете «Взгляд».

«Во-первых, Зеленский в его глазах очень сильно «проштрафился». И особых перспектив изменения я не вижу. Макрона Трамп не воспринимает как полноценного политика. Тем более популярность французского президента внутри его же страны стремится к нулю. Ну а рейтинги Стармера выше плинтуса, кажется, и не поднимались», — отметил аналитик.

Он также уверен, что Трамп не проявит интерес к плану европейцев по урегулированию украинского конфликта, над которым старательно пыхтели Макрон и Стармер. Политолог считает, что американский лидер понимает бесполезность этой «бумажки», когда ЕС даже не пытается понять причины противостояния и заняться ими.

«Потому что этого понимания нет ни у Киева, ни у Парижа, ни у Лондона. В Белом доме это прекрасно осознают, поэтому вести обсуждения с этой троицей нет смысла», — резюмировал Трухачёв.

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Напомним, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон намерены поддержать Владимира Зеленского и отправиться вместе с ним в Вашингтон, чтобы обсудить с американским лидером Дональдом Трампом урегулирование украинского конфликта. Макрон и Стармер переживают, что Вашингтон больше не хочет поставлять оружие Киеву, а с Зеленским у американского лидера сложились натянутые отношения, что явно вносит раскол в лагерь «союзников».

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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