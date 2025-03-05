Неполноценная троица: Визиту Макрона, Стармера и Зеленского в Белый дом дали плохой прогноз

Президент США Дональд Трамп не считает французского лидера Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера полноценными политиками, поэтому вряд ли будет слушать их призывы «примириться» с Владимиром Зеленским. Об этом политолог Вадим Трухачёв рассказал газете «Взгляд».

«Во-первых, Зеленский в его глазах очень сильно «проштрафился». И особых перспектив изменения я не вижу. Макрона Трамп не воспринимает как полноценного политика. Тем более популярность французского президента внутри его же страны стремится к нулю. Ну а рейтинги Стармера выше плинтуса, кажется, и не поднимались», — отметил аналитик.

Он также уверен, что Трамп не проявит интерес к плану европейцев по урегулированию украинского конфликта, над которым старательно пыхтели Макрон и Стармер. Политолог считает, что американский лидер понимает бесполезность этой «бумажки», когда ЕС даже не пытается понять причины противостояния и заняться ими.

«Потому что этого понимания нет ни у Киева, ни у Парижа, ни у Лондона. В Белом доме это прекрасно осознают, поэтому вести обсуждения с этой троицей нет смысла», — резюмировал Трухачёв.