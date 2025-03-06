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Регион
6 марта, 10:07

Кремль пристально следит за данными о встрече команды Трампа с Тимошенко и Порошенко*

Песков: РФ анализирует данные о контактах США с Тимошенко и Порошенко* в Киеве

Кремль пристально следит за сообщениями СМИ о контактах администрации США с украинской оппозицией, включая экс-премьера Юлию Тимошенко и сторонников прошлого украинского лидера Петра Порошенко*. Однако анонимным источникам Россия не доверяет, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Много сейчас очень информации — информации в основном со ссылкой на источники. Что там правда, что там ложь — разобраться невозможно. Мы внимательно всю информацию воспринимаем, мы её анализируем. Но это не повод для каких-то оценок и комментариев», – объяснил представитель Кремля.

На Украине подтвердили, что представители Трампа общались с Тимошенко и Порошенко*
На Украине подтвердили, что представители Трампа общались с Тимошенко и Порошенко*

Ранее сегодня американская газета Politico сообщила, что в Киеве на днях прошли секретные переговоры с участием людей из команды президента США Дональда Трампа и оставшимися политическими оппонентами Зеленского. По утверждению источников издания, Тимошенко и Порошенко* обсуждали возможность проведения на Украине «быстрых президентских выборов». Они также изъявили готовность к компромиссу с Трампом.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Андрей Бражников
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