Кремль пристально следит за данными о встрече команды Трампа с Тимошенко и Порошенко*

Кремль пристально следит за сообщениями СМИ о контактах администрации США с украинской оппозицией, включая экс-премьера Юлию Тимошенко и сторонников прошлого украинского лидера Петра Порошенко*. Однако анонимным источникам Россия не доверяет, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Много сейчас очень информации — информации в основном со ссылкой на источники. Что там правда, что там ложь — разобраться невозможно. Мы внимательно всю информацию воспринимаем, мы её анализируем. Но это не повод для каких-то оценок и комментариев», – объяснил представитель Кремля.

Ранее сегодня американская газета Politico сообщила, что в Киеве на днях прошли секретные переговоры с участием людей из команды президента США Дональда Трампа и оставшимися политическими оппонентами Зеленского. По утверждению источников издания, Тимошенко и Порошенко* обсуждали возможность проведения на Украине «быстрых президентских выборов». Они также изъявили готовность к компромиссу с Трампом.