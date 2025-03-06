Запад уже приступил к «делёжке» Украины и присматривается к её «самым жирным кускам», чтобы не дать США завладеть лучшими из них. Об этом заявил сенатор от Херсонской области, член Комитета Совфеда по социальной политике Игорь Кастюкевич.

«Ажиотаж вокруг сделки сейчас возникает ещё и потому, что по факту партнеры уже начали делить Украину. И не все готовы отдавать США самый жирный кусок. Правда, пока страны ЕС и Британия еще улыбаются Зеленскому и треплют его по плечу, как улыбается фермер, глядя на поросёнка в своём сарае перед тем, как сделать из него отличное жаркое», — описал ситуацию Кастюкевич в беседе с РИА «Новости».

Парламентарий уверен, что сделка по редкоземельным металлам в любом случае будет заключена в интересах Вашингтона. По его оценке, Киев разрешил США самостоятельно контролировать добычу на Украине, чтобы вернуть те самые $350 млрд, которые были потрачены на военную помощь за время конфликта. Кастюкевич считает, что Белый дом возьмёт с «партнёров» ещё и приличные проценты.