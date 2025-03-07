В Кремле отметили, что Россия вынуждена защищаться с помощью СВО

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия вынуждена защищаться с помощью специальной военной операции (СВО), хотя и предпочитает дипломатические методы решения вопросов.

«У России есть свои интересы. Нам необходимо обеспечить свою безопасность. Мы проводим для этого специальную военную операцию. Но, конечно, достижение наших целей политико-дипломатическими методами для нас является предпочтительным», — сказал представитель Кремля.

Песков указал на то, что в условиях, когда Украина отказывается от диалога и юридически запрещает для себя это, РФ продолжит СВО. От отметил, что это необходимо, чтобы обеспечить интересы страны.