Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
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Регион
7 марта, 10:21

В Кремле отметили, что Россия вынуждена защищаться с помощью СВО

Песков: Россия предпочитает дипломатию, но вынуждена защищаться с помощью СВО

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия вынуждена защищаться с помощью специальной военной операции (СВО), хотя и предпочитает дипломатические методы решения вопросов.

«У России есть свои интересы. Нам необходимо обеспечить свою безопасность. Мы проводим для этого специальную военную операцию. Но, конечно, достижение наших целей политико-дипломатическими методами для нас является предпочтительным», — сказал представитель Кремля.

Песков указал на то, что в условиях, когда Украина отказывается от диалога и юридически запрещает для себя это, РФ продолжит СВО. От отметил, что это необходимо, чтобы обеспечить интересы страны.

В Кремле отреагировали на милитаризацию ЕС против РФ
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Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что конфронтационная риторика Евросоюза не помогает миру в Киеве. Представитель Кремля считает, что риторика, звучащая из Брюсселя и европейских столиц, едва ли помогает урегулированию украинского кризиса.

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Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Алена Пенчугина
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