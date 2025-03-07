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7 марта, 10:11

В Кремле упрекнули воинственных европейцев в помехах миру на Украине

Песков: Конфронтационная риторика Евросоюза не помогает миру на Украине

Конфронтационная риторика, звучащая из Брюсселя и европейских столиц, едва ли помогает урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конфронтационная риторика и конфронтационные проработки, которые мы сейчас видим в Брюсселе и европейских столицах, конечно, серьёзно диссонируют с настроем на поиски путей мирного урегулирования вокруг Украины», — сказал представитель Кремля на брифинге.

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации, назвав Россию главной угрозой своей стране и всему Евросоюзу. Он также предложил использовать имеющиеся у его страны ядерные ракеты для защиты стран всего блока. В Кремле указали на воинственность таких высказываний, а в Госдуме объяснили воинственность Макрона агонией перед приближающейся политической смертью.

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Life.ru

Никита Никонов
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