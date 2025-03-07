В Кремле упрекнули воинственных европейцев в помехах миру на Украине
Песков: Конфронтационная риторика Евросоюза не помогает миру на Украине
Конфронтационная риторика, звучащая из Брюсселя и европейских столиц, едва ли помогает урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конфронтационная риторика и конфронтационные проработки, которые мы сейчас видим в Брюсселе и европейских столицах, конечно, серьёзно диссонируют с настроем на поиски путей мирного урегулирования вокруг Украины», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации, назвав Россию главной угрозой своей стране и всему Евросоюзу. Он также предложил использовать имеющиеся у его страны ядерные ракеты для защиты стран всего блока. В Кремле указали на воинственность таких высказываний, а в Госдуме объяснили воинственность Макрона агонией перед приближающейся политической смертью.
Life.ru