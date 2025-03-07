Евросоюз разработал план «Небесный щит» для защиты Украины от российских ракет

Евросоюз разработал план SkyShield («Небесный щит») для защиты неба Украины от российских ракетных атак. Программа предусматривает отправку на Украину 120 истребителей, которые будут патрулировать территорию страны и перехватывать крылатые ракеты и беспилотники. Об этом пишет издание The Guardian.

По данным источника, план рассчитан на реализацию силами ЕС, отдельно от НАТО. Основная задача — защита объектов критической инфраструктуры Украины.

«Она охватит три действующие атомные электростанции Украины, а также города Одесса и Львов, но не линию фронта или восток страны», — говорится в статье.