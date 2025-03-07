Венгрия проведёт референдум по вступлению Украины в Евросоюз

Венгрия готовится к референдуму на тему вступления Украины в Евросоюз. Этот план анонсировал премьер-министр Виктор Орбан, общаясь с журналистами после саммита ЕС в Брюсселе.

«Нам нужно отнестись к вопросу членства Украины в ЕС со всей серьёзностью. Принять взвешенное решение сейчас сложно, и я считаю, что это не должно решаться без учёта мнения наших граждан. Поэтому я решил, что мы проведём голосование по этому тему. Организуем всё так, как привыкли в национальных консультациях — просто и оперативно», — отметил Орбан.