Венгрия проведёт референдум по вступлению Украины в Евросоюз
Венгрия готовится к референдуму на тему вступления Украины в Евросоюз. Этот план анонсировал премьер-министр Виктор Орбан, общаясь с журналистами после саммита ЕС в Брюсселе.
«Нам нужно отнестись к вопросу членства Украины в ЕС со всей серьёзностью. Принять взвешенное решение сейчас сложно, и я считаю, что это не должно решаться без учёта мнения наших граждан. Поэтому я решил, что мы проведём голосование по этому тему. Организуем всё так, как привыкли в национальных консультациях — просто и оперативно», — отметил Орбан.
Премьер также подчеркнул, что важно понять, насколько венгры готовы поступиться своими интересами ради помощи Украине.
Как сообщало Life.ru, саммит ЕС по вопросам обороны приостановил утверждение заявления в поддержку Украины из-за позиции Венгрии. Документ получил согласие 26 лидеров стран, однако из-за возражений премьер-министра Виктора Орбана заявление не было принято.
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