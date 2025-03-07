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6 марта, 23:32

«Мы это обсуждаем»: В Италии заявили о возможности применения 5-й статьи НАТО на Украину

Премьер-министр Италии предложила распространить 5-ю статью НАТО на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить действие пятой статьи НАТО на Украину. По её словам, это может стать альтернативой вступлению Киева в альянс.

Мелони заявила, что такая мера обеспечит Украине стабильные и долгосрочные гарантии безопасности, аналогичные тем, что имеют страны – члены НАТО. Она подчеркнула, что настоящие гарантии безопасности Киеву могут быть предоставлены только в контексте альянса.

«Это была бы стабильной, длительной гарантией, более эффективной, чем другие предложения. И мы это обсуждаем», — сказала она на пресс-подходе после экстренного саммита ЕС.

Стармер замыслил провернуть ход «‎миротворцами» для применения 5-й статьи НАТО
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Пятая статья НАТО подразумевает, что вооружённое нападение на одну из стран альянса будет рассматриваться как нападение на весь альянс.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передать руководство НАТО европейским странам. В Вашингтоне хотят, чтобы Франция или Великобритания взяли на себя больше ответственности за безопасность континента.

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Aybetova

Артём Гапоненко
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