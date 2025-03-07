«Мы это обсуждаем»: В Италии заявили о возможности применения 5-й статьи НАТО на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить действие пятой статьи НАТО на Украину. По её словам, это может стать альтернативой вступлению Киева в альянс.

Мелони заявила, что такая мера обеспечит Украине стабильные и долгосрочные гарантии безопасности, аналогичные тем, что имеют страны – члены НАТО. Она подчеркнула, что настоящие гарантии безопасности Киеву могут быть предоставлены только в контексте альянса.

«Это была бы стабильной, длительной гарантией, более эффективной, чем другие предложения. И мы это обсуждаем», — сказала она на пресс-подходе после экстренного саммита ЕС.

Пятая статья НАТО подразумевает, что вооружённое нападение на одну из стран альянса будет рассматриваться как нападение на весь альянс.