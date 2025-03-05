Трамп рассматривает возможность передачи руководства НАТО европейским странам

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передать руководство НАТО европейским странам. Согласно информации Daily Mail, Соединённые Штаты хотят, чтобы Франция или Великобритания взяли на себя больше ответственности за безопасность континента.

С момента основания Альянса верховным главнокомандующим всегда был американский генерал, но теперь ситуация может измениться. Трамп рассчитывает на то, что во главе НАТО встанет Франция или Британия.