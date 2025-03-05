Трамп рассматривает возможность передачи руководства НАТО европейским странам
Daily Mail: Трамп откажется от руководства НАТО в пользу Британии или Франции
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передать руководство НАТО европейским странам. Согласно информации Daily Mail, Соединённые Штаты хотят, чтобы Франция или Великобритания взяли на себя больше ответственности за безопасность континента.
С момента основания Альянса верховным главнокомандующим всегда был американский генерал, но теперь ситуация может измениться. Трамп рассчитывает на то, что во главе НАТО встанет Франция или Британия.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что пока мирного соглашения по Украине нет, но необходимо подготовиться к остановке огня. Он подчеркнул, что лидеры европейских стран, в свою очередь, объявили о готовности увеличить расходы на оборону.
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