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2 марта, 18:37

Генсек НАТО призвал готовиться к прекращению огня на Украине

Генсек НАТО Рютте призвал подготовиться к прекращению огня на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что пока мирного соглашения по Украине нет, но необходимо подготовиться к остановке огня. Его слова приводит The Guardian.

«Мы должны подготовиться к этому моменту и убедиться, что европейские страны готовы помочь с гарантиями безопасности», — высказался Рютте.

Он подчеркнул, что лидеры европейских стран, в свою очередь, объявили о готовности увеличить расходы на оборону.

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Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон подписал с Киевом новое экономическое соглашение. Украина получит дополнительный кредит на $2 миллиарда на военные закупки, включая ракеты для систем ПВО. Ранее Киеву уже был предоставлен кредит на сумму $2,8 миллиарда за счёт доходов от замороженных активов России. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, призвала срочно перевооружить Европу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Алена Пенчугина
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