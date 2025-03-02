Генсек НАТО призвал готовиться к прекращению огня на Украине
Генсек НАТО Рютте призвал подготовиться к прекращению огня на Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что пока мирного соглашения по Украине нет, но необходимо подготовиться к остановке огня. Его слова приводит The Guardian.
«Мы должны подготовиться к этому моменту и убедиться, что европейские страны готовы помочь с гарантиями безопасности», — высказался Рютте.
Он подчеркнул, что лидеры европейских стран, в свою очередь, объявили о готовности увеличить расходы на оборону.
Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон подписал с Киевом новое экономическое соглашение. Украина получит дополнительный кредит на $2 миллиарда на военные закупки, включая ракеты для систем ПВО. Ранее Киеву уже был предоставлен кредит на сумму $2,8 миллиарда за счёт доходов от замороженных активов России. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, призвала срочно перевооружить Европу.
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