Генсек НАТО призвал готовиться к прекращению огня на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что пока мирного соглашения по Украине нет, но необходимо подготовиться к остановке огня. Его слова приводит The Guardian.

«Мы должны подготовиться к этому моменту и убедиться, что европейские страны готовы помочь с гарантиями безопасности», — высказался Рютте.