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2 марта, 18:25

Маск осудил разъезжающих по саммитам лидеров ЕС и Зеленского

Маск: Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока украинцы умирают

Американский миллиардер Илон Маск обвинил европейских политиков и Владимира Зеленского в том, что те устраивают шикарные ужины и не задумываются о гибели тысяч людей на Украине, которых сами толкнули в окопы. Так бизнесмен прокомментировал очередной экстренный съезд лидеров стран ЕС в Британии по вопросам украинского конфликта.

«Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?» возмутился Маск в соцсети X.
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Напомним, 2 марта в Лондоне прошёл саммит, посвящённый Украине. Его инициировал британский премьер-министр Кир Стармер. На мероприятие также прибыл Владимир Зеленский, которого ранее выгнали с позором из Белого дома после конфликта с американским лидером Дональдом Трампом.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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