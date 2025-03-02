Маск осудил разъезжающих по саммитам лидеров ЕС и Зеленского

Американский миллиардер Илон Маск обвинил европейских политиков и Владимира Зеленского в том, что те устраивают шикарные ужины и не задумываются о гибели тысяч людей на Украине, которых сами толкнули в окопы. Так бизнесмен прокомментировал очередной экстренный съезд лидеров стран ЕС в Британии по вопросам украинского конфликта.