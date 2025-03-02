Маск осудил разъезжающих по саммитам лидеров ЕС и Зеленского
Маск: Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока украинцы умирают
Американский миллиардер Илон Маск обвинил европейских политиков и Владимира Зеленского в том, что те устраивают шикарные ужины и не задумываются о гибели тысяч людей на Украине, которых сами толкнули в окопы. Так бизнесмен прокомментировал очередной экстренный съезд лидеров стран ЕС в Британии по вопросам украинского конфликта.
«Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?» — возмутился Маск в соцсети X.
Напомним, 2 марта в Лондоне прошёл саммит, посвящённый Украине. Его инициировал британский премьер-министр Кир Стармер. На мероприятие также прибыл Владимир Зеленский, которого ранее выгнали с позором из Белого дома после конфликта с американским лидером Дональдом Трампом.
ТАСС / АР