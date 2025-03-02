Руководители ЕС и главы западных стран прибыли в Лондон на саммит по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли в Лондон, где сегодня, 2 марта, проходит саммит, посвящённый Украине. Об этом сообщает Sky News.

«Стармер заявил, что сегодняшняя важная встреча с мировыми лидерами посвящена мирному плану, который европейцы представят США», — говорится в публикации.

В мероприятии также принимают участие лидеры других стран, среди которых Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Чехия, и Швеция. Также на саммите присутствуют глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский.