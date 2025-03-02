Руководители ЕС и главы западных стран прибыли в Лондон на саммит по Украине
Sky News: Стармер и Макрон прибыли на саммит в Лондоне
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Обложка © ТАСС / ABACA / Blondet Eliot
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли в Лондон, где сегодня, 2 марта, проходит саммит, посвящённый Украине. Об этом сообщает Sky News.
«Стармер заявил, что сегодняшняя важная встреча с мировыми лидерами посвящена мирному плану, который европейцы представят США», — говорится в публикации.
В мероприятии также принимают участие лидеры других стран, среди которых Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Чехия, и Швеция. Также на саммите присутствуют глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский.
В ходе саммита представители данных государств планируют обсудить шаги по укреплению позиций Украины, включая военные поставки Киеву и «экономическое давление» на Россию. Также будет поднят вопрос о создании военной «коалиции доброй воли», которая начнёт функционировать по достижении мира на Украине. В неё, как ожидается, войдут члены НАТО, изъявившие желание принять участие.
Напомним, 1 марта Стармер встретился с Зеленским в Лондоне и подтвердил, что Великобритания продолжит оказывать необходимую помощь Украине. Стороны заключили новое соглашение о предоставлении Киеву займа в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов. Этот кредит, как утверждает Зеленский, будет погашен за счёт замороженных российских активов.