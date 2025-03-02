Британия выделит Киеву ещё $2 млрд для закупки пяти тысяч ракет
Стармер: Британия выделит Украине кредит на $2 миллиарда на военные закупки
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон подписал с Киевом новое экономическое соглашение, по которому Украина получит кредит на $2 миллиарда на военные закупки, включая ракеты для систем ПВО. Заявление политика прозвучало на пресс-конференции в Лондоне по итогам встречи европейских лидеров.
«Сегодня я объявляю о новой экономической сделке, которая позволяет Украине воспользоваться 1,6 млрд фунтов (2 миллиарда долларов. — Прим. Life.ru), выделенных британских кредитным агентством, для закупок более чем 5 тысяч противовоздушных ракет, которые будут произведены в Белфасте», — высказался Стармер.
Кроме того, премьер Соединённого Королевства напомнил, что 1 марта Британия и Украина подписали соглашение о предоставлении Киеву кредита на сумму 2,26 млрд фунтов ($2,8 миллиарда) за счёт доходов от замороженных активов России.
Напомним, что ранее в Лондоне начался саммит по Украине, куда съехались представители 18 стран. Встреча проходит при участии находящегося с визитом в Великобритании Владимира Зеленского.
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