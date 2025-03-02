Британия выделит Киеву ещё $2 млрд для закупки пяти тысяч ракет

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон подписал с Киевом новое экономическое соглашение, по которому Украина получит кредит на $2 миллиарда на военные закупки, включая ракеты для систем ПВО. Заявление политика прозвучало на пресс-конференции в Лондоне по итогам встречи европейских лидеров.

«Сегодня я объявляю о новой экономической сделке, которая позволяет Украине воспользоваться 1,6 млрд фунтов (2 миллиарда долларов. — Прим. Life.ru), выделенных британских кредитным агентством, для закупок более чем 5 тысяч противовоздушных ракет, которые будут произведены в Белфасте», — высказался Стармер.

Кроме того, премьер Соединённого Королевства напомнил, что 1 марта Британия и Украина подписали соглашение о предоставлении Киеву кредита на сумму 2,26 млрд фунтов ($2,8 миллиарда) за счёт доходов от замороженных активов России.