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2 марта, 18:24

Фон дер Ляйен по итогам саммита по Украине призвала срочно перевооружить Европу

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сделала заявление после экстренного саммита по Украине в Лондоне. Она призвала срочно перевооружать Европу. Её слова приводит телеканал Sky News.

«Нам срочно необходимо перевооружить Европу. <...> Странам-членам (Евросоюза. — Прим. Life.ru) необходимо больше бюджетных возможностей для наращивания обороны», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

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Напомним, что 2 марта в Лондоне прошёл саммит по Украине, куда съехались представители 18 стран. Главная цель встречи — обсуждение дальнейших шагов по укреплению позиций Киева, а также налаживание поставок УКраине и способы влияния на Россию со стороны Европы.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Алена Пенчугина
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