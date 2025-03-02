Фон дер Ляйен по итогам саммита по Украине призвала срочно перевооружить Европу

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сделала заявление после экстренного саммита по Украине в Лондоне. Она призвала срочно перевооружать Европу. Её слова приводит телеканал Sky News.

Напомним, что 2 марта в Лондоне прошёл саммит по Украине, куда съехались представители 18 стран. Главная цель встречи — обсуждение дальнейших шагов по укреплению позиций Киева, а также налаживание поставок УКраине и способы влияния на Россию со стороны Европы.