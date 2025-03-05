Британский премьер Кир Стармер хочет послать «миротворческие» войска на Украину, чтобы таким образом создать себе повод для использования пятой статьи Устава Североатлантического альянса (пункт о взаимной обороне). Об этом сообщает National Interest.

«Очевидный план состоит в том, чтобы россияне нанесли несколько ударов по британским военным или технике, и таким образом оправдать призывы Лондона к применению пятой статьи», — указали авторы.

Таким образом, Стармер планирует заставить президента США Дональда Трампа выбрать «таблетку»: красная — с третьей мировой войной, синяя — с бойкотом пятой статьи и приближением краха всего НАТО. В материале сказано, что британская армия никогда не была слабее, чем сейчас.

«После многих лет «неустанных сокращений бюджета» в британской армии «осталось всего 73 000 действующих солдат». Сравните это с 1,3 миллиона в российской армии», — говорится в тексте.