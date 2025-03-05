Стало известно о коварном плане Стармера для применения 5-й статьи НАТО
NI: Стармер пошлёт на Украину войска, чтобы задействовать пятую статью НАТО
Британский премьер Кир Стармер хочет послать «миротворческие» войска на Украину, чтобы таким образом создать себе повод для использования пятой статьи Устава Североатлантического альянса (пункт о взаимной обороне). Об этом сообщает National Interest.
«Очевидный план состоит в том, чтобы россияне нанесли несколько ударов по британским военным или технике, и таким образом оправдать призывы Лондона к применению пятой статьи», — указали авторы.
Таким образом, Стармер планирует заставить президента США Дональда Трампа выбрать «таблетку»: красная — с третьей мировой войной, синяя — с бойкотом пятой статьи и приближением краха всего НАТО. В материале сказано, что британская армия никогда не была слабее, чем сейчас.
«После многих лет «неустанных сокращений бюджета» в британской армии «осталось всего 73 000 действующих солдат». Сравните это с 1,3 миллиона в российской армии», — говорится в тексте.
Суть в том, что Европа и Великобритания в последнее время растеряли свою актуальность в геополитическом контексте. Чтобы перевернуть эту страницу, им нужна помощь США, однако Америка «не может, не должна и не будет» этого делать, утверждает автор.
Ранее Кир Стармер заявил, что Великобритания хочет отправить свои наземные войска и самолёты на Украину. Однако, по его словам, для этого ей потребуется поддержка США, поскольку европейские страны не могут без них гарантировать Киеву безопасность. В свою очередь, Трамп говорит, что Штаты никогда не позволят украинскому конфликту перерасти в третью мировую войну, в которую так сильно хочет сыграть Владимир Зеленский.
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