Макрон вечером выступит с обращением к нации
Президент Франции Макрон сообщил, что вечером выступит с обращением к нации
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что вечером он обратится к своим согражданам с речью о мировых проблемах. Об это он рассказал у себя в соцсети Х.
«Мои дорогие соотечественники, В это время великой неопределённости, когда мир сталкивается с самыми серьёзными проблемами, я обращусь к вам сегодня вечером в 20:00», — написал французский политик.
После скандала с Зеленксим в Белом доме Макрон решил угодить всем его участникам. Прекрасно понимая, что Европа не потянет аппетиты Киева без американских денег, он заявил, что благодарить следует и Украину и США. Беспроигрышная схема для европейских политиков, пускай запоминают. Далее он раскрыл некоторые детали совместного с Британией плана по урегулированию конфликта, где первым этапом предлагается установить перемирие в воздухе, а вторым — ввести миротворцев.
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