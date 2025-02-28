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28 февраля, 18:33

Трамп предупредил Зеленского, что он играет с третьей мировой

Президент США Дональд Трамп и лидер киевского режима Владимир Зеленский устроили перепалку в начале встречи в Белом доме. В ходе диалога на повышенных тонах американский президент заявил, что бывший комик играет с третьей мировой войной.

«Вы сейчас не в лучшей позиции. Вы играете с третьей мировой войной. У вас заканчиваются солдаты, а вы нам говорите, что не хотите прекращения огня», — добавил американский лидер, повысив тон.

«Он сегодня приоделся!»: Трамп на встрече с Зеленским оценил его лук с милитари лонгсливом
«Он сегодня приоделся!»: Трамп на встрече с Зеленским оценил его лук с милитари лонгсливом

Как сообщал Life.ru, 28 февраля в Вашингтоне проходит встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Ожидается, что политики сегодня подпишут сделку о редкоземельных металлах. Однако глава киевского режима уже успел поругаться и с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом.

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kmu.gov.ua

Лия Мурадьян
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