Трамп предупредил Зеленского, что он играет с третьей мировой

Президент США Дональд Трамп и лидер киевского режима Владимир Зеленский устроили перепалку в начале встречи в Белом доме. В ходе диалога на повышенных тонах американский президент заявил, что бывший комик играет с третьей мировой войной.

«Вы сейчас не в лучшей позиции. Вы играете с третьей мировой войной. У вас заканчиваются солдаты, а вы нам говорите, что не хотите прекращения огня», — добавил американский лидер, повысив тон.