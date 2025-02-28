Трамп предупредил Зеленского, что он играет с третьей мировой
Президент США Дональд Трамп и лидер киевского режима Владимир Зеленский устроили перепалку в начале встречи в Белом доме. В ходе диалога на повышенных тонах американский президент заявил, что бывший комик играет с третьей мировой войной.
«Вы сейчас не в лучшей позиции. Вы играете с третьей мировой войной. У вас заканчиваются солдаты, а вы нам говорите, что не хотите прекращения огня», — добавил американский лидер, повысив тон.
Как сообщал Life.ru, 28 февраля в Вашингтоне проходит встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Ожидается, что политики сегодня подпишут сделку о редкоземельных металлах. Однако глава киевского режима уже успел поругаться и с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом.
kmu.gov.ua