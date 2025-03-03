Британия выступила за отправку военных на Украину

Британия поддерживает идею об отправке военных на Украину. Об этом заявил премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер, выступая в палате общин. Он также отметил, что Лондон готов рассмотреть возможность отправки самолётов для обеспечения закрытия воздушного пространства над Украиной.

«Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск и самолётов в небо», — отметил он.