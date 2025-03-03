Британия выступила за отправку военных на Украину
Стармер: Британия поддерживает идею об отправке военных на Украину
Британия поддерживает идею об отправке военных на Украину. Об этом заявил премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер, выступая в палате общин. Он также отметил, что Лондон готов рассмотреть возможность отправки самолётов для обеспечения закрытия воздушного пространства над Украиной.
«Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск и самолётов в небо», — отметил он.
Стармер также добавил, что для успешного выполнения подобных миссий необходима мощная поддержка со стороны США. Он высказал мнение, что европейские страны не смогут самостоятельно предоставить Киеву надёжные гарантии безопасности.
Ранее Стармер заявил, что Европа будет поставлять вооружение Украине даже «после установления мира». В МИД РФ отреагировали на слова британского премьера. Так, Мария Захарова сравнила Стармера с педофилом-клептоманом в ответ на его коварный план.
ТАСС / AP / Justin Tallis