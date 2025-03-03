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3 марта, 18:58

«Европа показывает истинное нутро»: В Госдуме отреагировали на план Стармера по Украине

Депутат Колунов назвал страны Европы подстрекателями конфликта на Украине

Практически все страны Европы являются подстрекателями и разжигателями конфликта на Украине, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов после слов премьер-министра Британии Кира Стармера о продолжении поддержки Киева. Депутат считает, что европейцам выгоден украинский конфликт, поэтому они и не хотят его заканчивать.

Почти все страны Европы, исходя из последних событий, можно смело именовать поджигателями, подстрекателями и бенефициарами продолжения конфликта на Украине. Европа сегодня показывает своё истинное нутро, перестаёт прикрываться фразами-клише о необходимости мирного регулирования. Говорит прямо – украинский конфликт ей выгоден, как никому другому. Выгоден экономически, выгоден политически.

Колунов Сергей

Депутат Госдумы

Почти все страны Европы, исходя из последних событий, можно смело именовать поджигателями, подстрекателями и бенефициарами продолжения конфликта на Украине. Европа сегодня показывает своё истинное нутро, перестаёт прикрываться фразами-клише о необходимости мирного регулирования. Говорит прямо – украинский конфликт ей выгоден, как никому другому. Выгоден экономически, выгоден политически.
Почти все страны Европы, исходя из последних событий, можно смело именовать поджигателями, подстрекателями и бенефициарами продолжения конфликта на Украине. Европа сегодня показывает своё истинное нутро, перестаёт прикрываться фразами-клише о необходимости мирного регулирования. Говорит прямо – украинский конфликт ей выгоден, как никому другому. Выгоден экономически, выгоден политически.

Парламентарий также отметил, что подобные позиции европейских стран завершались разгромными поражениями. В частности, это наблюдалось как в XVIII веке во время Северной войны, так и в XIX веке, в ходе Отечественной войны, а также в XX веке, в ходе Великой Отечественной войны. История, как известно, имеет циклический характер, подчеркнул Колунов. Возможно, европейцы и стремятся к очередному поражению.

Напомним, что британский премьер ранее сделал заявление о продолжении поставок оружия Украине даже после мирного урегулирования. Президент Франции Эмманюэль Макрон и Стармер подготовили свой вариант разрешения конфликта на Украине на саммите в Лондоне. Позднее выяснилось, что Париж и Лондон представят президенту США группу стран для защиты Украины. Стармер отметил, что Лондон выделит Киеву ещё два миллиарда долларов для закупки пяти тысяч ракет.

Захарова сравнила Стармера с педофилом-клептоманом в ответ на его план по Украине
Захарова сравнила Стармера с педофилом-клептоманом в ответ на его план по Украине
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Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Ольга Годуненко
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