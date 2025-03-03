Практически все страны Европы являются подстрекателями и разжигателями конфликта на Украине, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов после слов премьер-министра Британии Кира Стармера о продолжении поддержки Киева. Депутат считает, что европейцам выгоден украинский конфликт, поэтому они и не хотят его заканчивать.

Почти все страны Европы, исходя из последних событий, можно смело именовать поджигателями, подстрекателями и бенефициарами продолжения конфликта на Украине. Европа сегодня показывает своё истинное нутро, перестаёт прикрываться фразами-клише о необходимости мирного регулирования. Говорит прямо – украинский конфликт ей выгоден, как никому другому. Выгоден экономически, выгоден политически.

Парламентарий также отметил, что подобные позиции европейских стран завершались разгромными поражениями. В частности, это наблюдалось как в XVIII веке во время Северной войны, так и в XIX веке, в ходе Отечественной войны, а также в XX веке, в ходе Великой Отечественной войны. История, как известно, имеет циклический характер, подчеркнул Колунов. Возможно, европейцы и стремятся к очередному поражению.