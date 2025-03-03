Захарова сравнила Стармера с педофилом-клептоманом в ответ на его план по Украине
Захарова осудила планы Британии по вооружению Украины после установления мира
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова премьер-министра Великобритании Кита Стармера. Политик ранее заявлял, что Лондон продолжит вооружать Киев «после установления мира».
«Это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером», — прокомментировала дипломат заявление британского премьера в телеграм-канале.
Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер подготовили свой вариант разрешения конфликта на Украине на саммите в Лондоне. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев описал прошедшую встречу как «русофобский шабаш», что оказался даже хуже проваленного визита Владимира Зеленского в США. Позднее выяснилось, что Париж и Лондон представят президенту США группу стран для защиты Украины. Однако указанные планы не мешают Британии соглашать с Киевом новые соглашения. Стармер отметил, что Лондон выделит ещё два миллиарда долларов для закупки пяти тысяч ракет. В Кремле считают, что Европа хочет больше финансировать Украину не ради мира.
Telegram / МИД России