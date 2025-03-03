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3 марта, 09:35

В Кремле раскрыли истинную цель «мирного плана» Британии и Франции

Песков: Европа хочет больше финансировать Украину не ради мира

Европа рассуждает о повышении уровня финансирования Украины не ради мирного плана, а для продолжения боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал прошедший накануне в Лондоне неформальный саммит лидеров ряда европейских стран о ситуации на Украине и безопасности на континенте.

«Это явно не для мирного плана, а, наверное, для продолжения боевых действий. Вот это наше понимание. А остальное всё будет зависеть от того, какие мирные планы будут верстаться и какие мирные планы будут уже выноситься на обсуждение», — пояснил Песков.

Макрон раскрыл детали совместного плана Франции и Британии по Украине
Макрон раскрыл детали совместного плана Франции и Британии по Украине

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер подготовили свой вариант разрешения конфликта на Украине на саммите в Лондоне, который состоялся вчера, 2 марта. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев описал прошедшую встречу как «русофобский шабаш», что оказался даже хуже проваленного визита Владимира Зеленского в США. Позже стало известно, что Париж и Лондон представят президенту США группу стран для защиты Украины.

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Life.ru

Никита Никонов
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