В Кремле раскрыли истинную цель «мирного плана» Британии и Франции

Европа рассуждает о повышении уровня финансирования Украины не ради мирного плана, а для продолжения боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал прошедший накануне в Лондоне неформальный саммит лидеров ряда европейских стран о ситуации на Украине и безопасности на континенте.

«Это явно не для мирного плана, а, наверное, для продолжения боевых действий. Вот это наше понимание. А остальное всё будет зависеть от того, какие мирные планы будут верстаться и какие мирные планы будут уже выноситься на обсуждение», — пояснил Песков.