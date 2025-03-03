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Регион
3 марта, 07:06

Париж и Лондон представят Трампу группу стран для защиты Украины

Bloomberg: Макрон и Стармер презентуют Трампу группу стран «Европа-плюс»

Президенту США Дональду Трампу в ближайшие дни планируют представить группу «Европа-плюс», в которую войдут страны, изъявившие желание разместить миротворцев на Украине для обеспечения гарантий безопасности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

«Два давних союзника США (Британия и Франция. — Прим. Life.ru) намерены в ближайшие дни представить Трампу группу «Европа-плюс», включающую государства, не входящие в ЕС, в том числе, возможно, Канаду, чтобы получить его поддержку», — говорится в материале.

Обсуждение по поводу создания данной группы прошло вчера, 2 марта, на саммите по Украине. Инициатива принадлежит премьеру Великобритании Киру Стармеру. Он предложил организовать «коалицию доброй воли» из стран, готовых помочь в поддержании мира на Украине после урегулирования конфликта.

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Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер презентовали свой разрешения украинского конфликта на саммите по Украине в Лондоне, который состоялся вчера, 2 марта. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев описал прошедшую встречу как «русофобский шабаш», что оказался даже хуже проваленного визита Владимира Зеленского в США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Мария Любицкая
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