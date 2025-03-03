Париж и Лондон представят Трампу группу стран для защиты Украины

Президенту США Дональду Трампу в ближайшие дни планируют представить группу «Европа-плюс», в которую войдут страны, изъявившие желание разместить миротворцев на Украине для обеспечения гарантий безопасности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

«Два давних союзника США (Британия и Франция. — Прим. Life.ru) намерены в ближайшие дни представить Трампу группу «Европа-плюс», включающую государства, не входящие в ЕС, в том числе, возможно, Канаду, чтобы получить его поддержку», — говорится в материале.

Обсуждение по поводу создания данной группы прошло вчера, 2 марта, на саммите по Украине. Инициатива принадлежит премьеру Великобритании Киру Стармеру. Он предложил организовать «коалицию доброй воли» из стран, готовых помочь в поддержании мира на Украине после урегулирования конфликта.