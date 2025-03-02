В Британии назвали три пункта для достижения мира на Украине
Премьер Британии Стармер назвал три составляющие для мира на Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал три обязательных пункта, гарантирующих установление долгосрочного мира на Украине. По его мнению, для этого, в первую очередь, нужен европейский элемент с гарантиями безопасности.
«Нужны сильная Украина, европейский элемент с гарантиями безопасности и поддержка США», — заявил политик в интервью Би-би-си.
Стармер подчеркнул, что нужна «сильная Украина», способная бороться в случае необходимости. На вопрос о том, как будет выглядеть линия соприкосновения между РФ и Незалежной по итогу, британский премьер предпочёл ответить уклончиво, заявив, что данная тема требует дополнительных обсуждений.
Ранее Стармер призвал Владимира Зеленского наладить отношения с Дональдом Трампом. Аналитики отметили, что после неудачной встречи в Овальном кабинете британский премьер связался с главарём киевского режима, пытаясь убедить его восстановить диалог с Белым домом. Затем он также позвонил президенту США, стремясь уменьшить возникшее напряжение. Однако усилия Стармера не принесли желаемых результатов.
Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker